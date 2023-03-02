【国会】环境可持续考量 将占政府招标评分的多达5%

（早报讯）从2024财政年起，与环境可持续相关的考量将逐步纳入政府的招标评估过程，率先实行的是大型建筑和资讯与通信业的招标，环境可持续考量将占评分的多达5%。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，政府部门可通过利用采购预算推动我国向绿色经济转型。目前，政府已为特定商品和服务的招标实行可持续要求，如资讯和通信技术设备得先符合环境标准，才会进行价格和质量方面的评估。

傅海燕说，从2024年起，除了环境标准以外，政府也会考虑投标公司的可持续作业方式。

根据永续部文告，政府将加强采购政策，把与环境可持续相关的考量逐步纳入招标评估。大型建筑和资讯与通信业的招标，占了政府采购合同价值超过六成。政府在为这些招标做评估时，会预留多达5%的评分给环境可持续元素。政府将展开行业咨询，日后公布细节。

傅海燕说，政府会评估预留给环境可持续元素的占比，并和行业紧密合作，推广至更多公共部门的采购程序。这有助鼓励供应商在竞标政府合约时，也建立可持续方面的能力，提高它们在全球绿色经济的竞争力。

针对蔡厝港集选区议员黄文鸿提问绿色采购会否带来额外成本，傅海燕说：“环境可持续不是不用花钱的，我们不得不为了更环保的产品和服务支付较高额的费用。但随着全世界脱碳，对绿色产品和服务的需求将会提高。”

政府本财年起发布年度可持续报告

此外，从2023财年起，政府将发布年度绿色公共服务计划（GreenGov.SG）报告，以详细介绍推动环境可持续方面的努力、进展和计划。所有法定机构会从2024财年起，发布年度环境可持续报告。

一些法定机构已在近年主动发布这项报告。通过这一过程，这些机构已有系统地将环境可持续考量纳入它们的关键决策和风险管理框架，取得了具体的可持续成果。

这些机构包括国家环境局、公用事业局、金融管理局、圣淘沙发展局等。

傅海燕说，在绿色公共服务计划下，政府部门将争取在约2045年提前达到净零排放的目标。为带头落实目标，政府已委任新加坡首位政府首席可持续发展官。各政府部门也委任首席可持续官，以负责可持续相关事务。他们将和政府首席可持续发展官紧密合作，制定策略来达到净零排放的目标。