【国会】更多家电节能标准从明后年起收紧

（早报讯）为鼓励消费者使用更节能的家用电器，进而节省电费，灯具、冷气机和电视机的节能标准将从明年起陆续收紧，补贴购买环保家电与设备的气候友善家庭计划也会扩大到更多家庭。

国家环境局将在接下来两年加强强制性能源标签计划（Mandatory Energy Labelling Scheme）和最基本耗能标准（Minimum Energy Performance Standards）。

从明年4月起，环境局将提高灯具的能源标准，以淘汰能源效率较低的灯具，节能标签也会从目前的三个勾增至四个勾，协助消费者更好地区分灯具的能效。

这两项计划也会扩大，以涵盖荧光灯管以及便携式的冷气机。

2025年4月起，环境局将收紧分体式（split-type）冷气机、电冰箱和电视机的能耗标准。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，能源标签有助消费者在选购家电时做出更明智的决定，随着更多人购买能效较高的家电，供应商也相应推出更多节能产品。

傅海燕也说，旨在协助一房式至三房式组屋单位居民购买较省电省水电器的气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme）也会扩大，让更多家庭从中受惠。相关详情将在今年较迟时候公布，预计下个财政年实施。

她举例说，一户家庭若购买一台节能标签三个勾的电冰箱要花费800元，比一台两个勾的冰箱贵了200元左右。150元的优惠券除了能抵消价格差异，这户家庭每月也能节省电费。

助制造业者包括中小型企业提升能源效率

除了推动个人和家庭迈向更可持续的生活方式，政府也会强化能源效率基金（Energy Efficiency Fund），帮助制造业者包括中小型企业提升能源效率。

今年4月1日起，业者采纳预先批准节能技术，可获70％的固定成本资助，金额顶限视设施与技术而定。一些预先批准的节能技术包括用鼓风机替代压缩空气系统，以及用热泵取代锅炉等。

为便于业者采纳这类节能技术，只要项目资助金额超过5万元，环境局将接受以更简明的第三方评估报告取代原本的测量与验证报告。若资助金额低于5万元，业者不必提交测量与验证报告。

截至今年1月，能源效率基金共资助44个与LED灯、高效冷气系统等技术相关的项目，预计每年可减少约2000公吨的碳排放量，相等于公路上减少约700辆汽车。