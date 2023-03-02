【国会】克兰芝水供回收厂和新生水厂将重新发展

（早报讯）建于上世纪80年代的克兰芝水供回收厂，将与同一处的克兰芝新生水厂重新发展，以应对我国未来用水量增加的需求。

克兰芝水供回收厂主要服务兀兰、双溪加株和蔡厝港等北部地区的发展项目。随着登加新镇和双溪加株生态区等大型住宅和工业开发项目落成，须收集和处理的废水量将大大增加。

目前，新加坡每天的用水量约为4.4亿加仑，预计到了2065年将几乎翻倍。

为此，公用事业局将重新发展克兰芝水供回收厂，以及用于生产新生水并将处理过的废水排入大海的克兰芝新生水厂，以提高这些基础设施的处理容量，工程预计约2035年完工。

到时，克兰芝水供回收厂会采用先进科技，以取得更高的废水处理成效和土地利用效率。

这包括使用薄膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），将生化处理过程、二次沉淀池和过滤科技合而为一，相比传统处理方式占地面积更小，却能生产质量更高的废水，缩短新生水的处理过程。

回收厂也会采用热水解工序，加强污泥处置的管理，以及增加用于能源回收的生物气体产量。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，初步设计工作将于今年展开。

重新发展后的克兰芝水供回收厂也将连接至深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System），协助满足我国对于污水收集、处理、回收和处置的长期需求。

深隧道阴沟系统第一阶段已在2008年完成，将东部的污水送往樟宜水供回收厂处理。主要服务西部的第二阶段则预计今年下半年完成隧道工程，连接樟宜水供回收厂与将在未来三年建成的大士水供回收厂。