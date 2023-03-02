【国会】工业用水大户的新项目 明年起须达到回收水要求

（早报讯）明年1月起，具高回收潜力的工业用水大户在展开每年用水量至少6万立方米的新项目时，须符合公用事业局所制定的回收水要求，这涵盖晶圆制造、电子和生物医药业。

落实这项回收水的新规定后，我国从2035年起预计每天能省下900万加仑的水，约等于15个奥林匹克游泳池的水量。长期下来，也能协助企业节省水费降低成本。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布这项加强我国水源韧性和可持续性的举措。

晶圆制造、电子和生物医药业是本地的用水大户，占非住宅用水量的17％。这些工业循环利用水的潜能很大，在源头分离就可有效回收使用过的水流。其中，晶圆制造厂目前的水回收率中位数为43％。

电子和生物医药业的部分废水流也相对干净，因此不用过多处理，更容易回收。

按照规定，从事前端半导体制造的晶圆制造厂，即从空白晶圆到未分离成单个晶片的完整晶圆制造活动，必须达到至少50％的水回收率。电子和生物医药厂则须回收特定废水流的水。

公用局早前已征询相关企业，业界整体对提高用水效率表示支持，也同意回收要求对新项目是可行的。

公用局将就新设施和运作的设计规划为企业提供技术建议，同时加强奖励机制以鼓励企业取得更高的回收率。详情将于接下来几个月公布。