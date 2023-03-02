【国会】大型超市7月3日起为购物袋收费

（早报讯）本地五个连锁超市品牌经营的约400家门店，从今年7月3日起，须向索取一次用购物袋的顾客收费，每个至少5分钱。

这项新条例涵盖所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团。根据2021年的数据，这包括职总平价、昇菘、百美，以及DFI零售集团旗下的冷藏公司和巨人超市。这400家门店占本地超市门店总数的约三分之二。

国家环境局去年初宣布为一次用购物袋收费的消息。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，公布新条例的生效日期。

环境局规定，每个购物袋须收至少5分钱，确切金额交由超市业者自行决定。收费不限于塑料袋，也包括其他材质的袋子，如纸袋和以可降解材料制成的袋子等。

多数超市业者打算每个袋子收5分钱

许连碹说：“在咨询了超市业者后，我们得知多数业者打算每个袋子收取5分钱，这将减缓这项收费对消费者造成的冲击。未免支付额外的费用，消费者可以自备可重复使用的购物袋。”

参与辩论的义顺集选区议员黄国光建议把收费制扩大到便利商店。

许连碹回应说，这项强制收费制不影响便利商店在内的其他零售店，但是许多店家，包括7-11和雀喜（Cheers）等大型连锁便利店，已经自发地为购物袋收费。当局会留意这么做是否有效，再评估要不要扩大强制收费制的覆盖范围。

针对有公众关注业者从中牟利，她说，所有必须收费的超市业者，都已经表明他们会把这笔钱用在环保和社会事业上。

至于公众反馈需要袋子装垃圾，环境局在文告中说：“这项收费不会导致公众无法取得一次用袋子，因此希望大家能继续采取负责任的做法，在丢垃圾前先把它们装袋。”