【国会】新小贩中心将试运营小吃档口 降低租金和营运成本

（早报讯）麻糍和马来式嘟嘟糕等传统小吃，日后可在新小贩中心的小档口买得到。国家环境局将与新小贩中心经营者试运营小吃档口，在降低租金和营运成本之余，也为食客带来更多种类的传统小吃，保留小贩文化。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，当局收到反馈，指本地小吃越来越少见，售卖这些小吃的业者也反映很难顶下整个熟食摊位。

环境局将与社会企业小贩中心的经营者合作，在新小贩中心试运营小吃档口（snacks kiosks）。许连碹说：“我们会监测这些档口是否可行，之后再决定要不要扩大计划。”

小贩生产力补贴计划扩大 补贴金额上限也调高

另外，许连碹也宣布，环境局将扩大小贩生产力补贴计划，以帮助摊贩数码化。摊贩采纳订单管理系统或使用电子订餐等数码服务时，可申请这项补贴，向环境局报销八成费用。补贴金额上限也将从5000元增至7000元，申请期限从今年3月31日延长至2026年3月31日。

截至去年底，环境局已通过这项计划为900多名摊贩提供近300万元的补贴，协助他们采购食品加工机和切菜机等自动化机器，提高生产力。

此外，小贩中心采用自动化清洁工具，像是会自动清洁桌面的机器时，环境局将资助提供这些自动清洁方案的清洁服务业者，补贴金额高达80%。

25个小贩中心今年进行维修与翻新工程

为了让食客有更舒适的用餐环境，全岛25个小贩中心包括荷兰村巴刹与熟食中心，将在今年进行维修与翻新工程。

至于新的小贩中心，万国（Buangkok）和兀里村（Woodleigh Village）小贩中心会在今年投入运营，重新规划后的裕廊西小贩中心则将于今年第三季度重开。

从2024年起，芽笼士乃巴刹和静山熟食中心将通过小贩中心转型计划，动工改善设施。这两座小贩中心会重新配置座位以容纳更多食客、安装风扇以加强通风、在湿巴刹装置更多洗手盆，以及装修厕所等设施。