我国再提高投资移民条件 最低投资门槛调高到1000万元

（早报讯）我国再提高通过全球投资者计划（Global Investor Programme，简称GIP）获得新加坡永久居留权的投资门槛，并须聘请更多新加坡公民。新条例从15日起生效。

新加坡经济发展局星期四（3月2日）宣布新规定时说，政策调整将支持本地起步公司和金融业的发展，为新加坡人创造更多优质的工作

经发局指出，许多司法管辖区竞相吸引高素质的企业主和拥有资本的投资者。“经发局做出这些改变，以有选择地吸引有能力为新加坡带来更多经济影响，以及有意在新加坡扎根的企业主和投资者。”

在全球投资者计划下，外地人可通过三个方案到我国投资获取居留准证。

根据新加坡经济发展局星期四（3月2日）宣布新的规定，选择方案一的申请人必须投资至少1000万元（包括缴足资本）成立新的商业实体，或投资在已营运中的业务；原本的投资额是250万元。

投资者首五年永久居留期满后若要更新再入境准证，公司须雇用至少30名员工，其中至少一半必须是新加坡公民，以及10名须是新员工。

在现有规定下，若要更新再入境准证，申请人的公司只须聘雇至少10名新员工，一半是新加坡公民，并有200万元业务总开支（TBE）。

通过方案二投资新加坡的申请人，须在GIP精选的基金投资2500万元，投资额是现有规定的10倍。

家办申请人须设立资产管理规模至少2亿元的单一家办

方案三是针对有意设立家族理财办公室的投资者。过去，投资者只须在资产管理规模至少2亿元的单一家办投资250万元即可。在新的条例下，申请人必须在我国设立资产管理规模至少2亿元的单一家办，其中至少5000万元必须投资在四个类别，且须在批准函发出之日起的12个月内完成。

这四个投资类别是：

一、在新加坡金融管理局许可的交易所上市的公司，例如在新加坡交易所主板和凯利板上市的公司。

二、符合资格的债务证券（qualifying debt securities），包括债券、票据、商业票据和存款证等。

三、在新加坡注册的经理人所发行的基金。

四、以私募股权的方式投资在新加坡的非上市企业。

经发局指出，上述修订将鼓励投资者为本地金融业投入更多资金，并为新加坡人创造更多就业机会，包括金融、税务和法律专业人士以及基金管理方面的工作。

2011年至2022年，全球投资者计划为我国创造了2万4699个就业机会。

当局也说，许多司法管辖区竞相吸引高素质的企业主和拥有资本的投资者。“经发局做出这些改变，是为了有选择地吸引有能力为新加坡带来更多经济影响，以及有意在新加坡扎根的企业主和投资者。”

经发局上一次修订这项计划是在2020年3月，当时主要针对新型投资者，包括快速发展的科技公司创办人和家办负责人。2020年至2022年，平均每年有60名投资者通过全球投资者计划获得新加坡永久居留身份。