【国会】业界成立农业食品行动联盟 推动对本地农产品的支持

(早报讯)新加坡食品局本月底将正式推出新的认可计划,旨在肯定支持本地农产品的饮食业者。

在这项“农场到餐桌认可计划”(Farm-to-Table Recognition Programme)下,业者从鸡蛋、叶菜、豆芽或鱼类任何一个类别采购的本地农产品,只要占该类别总承购价值的15%,就可获得认可标志。

为进一步促进商业采购和鼓励消费者支持本土农产品,本地农业食品业者上个月也带头成立了需求承购和消费者教育群策群力行动联盟(Alliance for Action on Demand Offtake and Consumer Education)。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期四(3月2日)在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说,为确保本地农业能持续增长,下一个关键步骤必须是增加公众对本地农产品的需求。

作为“新加坡携手前进”运动对话的一部分,这个行动联盟将探讨我国农产品的整体需求与供应量,并通过各种公共教育计划,加强食品业者和消费者对本地农产品的意识和支持。

许宝琨说,行动联盟所提出的建议,将有助提升我国食品供应的韧性。

行动联盟由农场业者、采购者和相关协会组成,包括来自地勤公司新翔集团、垂直农场Sustenir Agriculture、茂丰农场(ComCrop)、荣耀渔业、职总平价合作社、新加坡鲜农总会和新加坡餐饮业协会等多个机构的代表。

行动联盟也计划组成工作小组,分别致力于组建合作社或落实聚合供应商的安排、发展通用的行业农作物(质量)标准,以及协助酒店、餐馆和配餐企业加入农场到餐桌认可计划。