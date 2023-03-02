【国会】公用局设1.25亿元研究计划 研发海岸线防护和防洪方案

（早报讯）为了加强我国海岸线的防护措施及更好应对洪水问题，政府拨款1.25亿元创立新研究计划，为本地城市化与土地稀少的环境研究开发创新和具可持续性的解决方案。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布公用事业局设立海岸保护和洪水管理（Coastal Protection and Flood Management）研究计划。

研究计划获得研究、创新与企业2025计划（简称RIE2025）资助，旨在提升我国对海岸与应付淹水的知识，并推动相关研究与生态系统的发展。

到2100年，气候变化预计会导致新加坡海平面上升高达1米。研究计划将推进海岸科学方面的研究，以对海岸地貌的形成过程在受气候变化影响时，所产生的极端情况和变化有更深入的了解。

研究计划也会探究如何提升我国对海岸环境的监测、预测和数码化能力。同时，制定一套有效的框架来加强风险管理，以便在建设海岸和防洪设施时，能做出更好的决策。

配合研究计划，公用局会在新加坡国立大学设立多机构卓越中心，南洋理工大学、新加坡科技设计大学、新加坡理工大学及新加坡科技研究局将是合作机构。

公用局也会在今年中对双溪加株（Sungei Kadut）海岸线和林厝港海岸线展开研究。

公用局之前已展开对市区—东海岸、裕廊岛和西北区的海岸线的研究。我国海岸线全长超过300公里，这些研究一旦完成，将覆盖新加坡一半的海岸线。

公用局也正与各机构合作创造多功能的排水解决方案，例如在比达达利兴建中的阿卡夫湖（Alkaff Lake），这片湖除了能在大雨期间容纳雨水，也是一个具有梯田湿地和瀑布小溪的休闲空间。