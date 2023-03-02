【国会】气候行动周重塑为迈向绿色新加坡 活动今年7月初展开

（早报讯）气候行动周去年吸引超过80个合作伙伴参与，共举办超过140项活动，以推动公众采取措施来应对气候变化，数量创下历来最高。

为体现气候行动周（Climate Action Week）涵盖推动可持续发展的项目，这项计划今年将重塑为“迈向绿色新加坡”（Go Green SG）。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，配合气候行动周所举办的140多项活动旨在提高公众对气候变化的认识，并通过社区活动、研讨会、讲座和绿色挑战等活动来激励他们采取行动。

环境及水源部（永续部前身）从2019年起，把一年中的一周定为气候行动周，以推动公众正视气候变化问题。

随着计划重塑为迈向绿色新加坡，永续部希望能够加深公私合作伙伴关系，并鼓励更多人参与。迈向绿色新加坡将于今年7月初展开。

新加坡最近获得全球可持续旅游委员会认证为可持续旅游目的地，马炎庆说，为巩固新加坡作为可持续景点的地位，迈向绿色新加坡将与新加坡旅游局紧密合作，向世界展示我国所提供的各种可持续发展体验。

永续部、国家发展部和文化、社区及青年部去年也推出绿化社区动员（Green Action for Communities）计划，通过聚集社区领袖和居民一起计划、组织和推行可持续活动，以推动绿色发展。

迄今，700多名公众参与计划，并提出能满足社区需求的想法，例如维修与回收电子废物和收集食物残渣用于堆肥。

马炎庆说，当局将在今年展开这项计划的下一阶段工作，激励社区参与行动及展示一些关键方案。