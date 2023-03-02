本地股市星期四早盘跌18.13点

（早报讯）美国联邦储备局的鹰派言论和终端利率预期上调，使市场陷入悲观。新加坡海峡时报指数星期四（3月2日）早盘表现疲软。截至中午12时，下跌18.13点或0.56%，报3236.95点，盘中最高点是3256.24点，最低点3234.09点。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，联储局连续的鹰派言论，以及市场对终端利率上调多25个基点，导致市场波动加大。短期内，海指将继续下滑，下一个支撑位在3200点附近。

亚太地区股市早盘跌多涨少。其中，香港和深圳股市分别下跌0.34%和0.27%；东京和台湾股市也各下跌0.08%和0.05%；悉尼和上海股市则分别涨0.02%和0.18%；首尔股市涨幅最大，达1%。

荷兰国际集团（ING）外汇分析主管特纳（Chris Turner）说，金融市场目前出现分歧，一种观点认为中国重新开放会帮助全球经济软着陆；另一种则是认为通胀粘性会使政策利率在长时间内保持高位，将不利于股票市场。

海指成份股方面，18只下跌，10只上涨，两只持平。

跌幅最大的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别滑落2.59％和1.78％，报1.88元和1.66元。

黄佳仁说，利率上涨对房地产投资信托不利，预计股价调整还没有结束。在当前高利率的经济环境下，选择必需品和银行股风险较低。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和怡和合发（Jardine C&C），前者起2.19%至3.26美元，后者起2.15%至30.42元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和欧圣集团（Oceanus Group）居前，成交量分别为8亿零757万股和3911万股，前者涨2.61%至0.118元，后者下跌7.14%至0.0.13元。