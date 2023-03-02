私吞友人近60万元买房钱 女房屋经纪认罪

（早报讯）中国父女狮城买百万公寓，汇款给当房屋经纪的友人，让对方帮忙转账付费，岂料友人私吞近60万元，发展商终止交易，没收早前支付的款项，导致父女损失119万5354元。

被告是中国籍的刘思雨（音译，32岁），星期四（3月2日）早上承认一项失信罪和伪造文件罪名，另一项失信罪由法官下判时一并考虑。

案情揭露，事发时被告是一名房屋经纪，与女顾客（32岁）于2015年在英国读书时认识。

女顾客和父亲在2015年11月请被告当房屋经纪，打算在新加坡购买178万5000元的公寓。

但是，公寓还在施工，父女两人需要根据付款时间表，分期付款给发展商。根据被告和女顾客的协议，女顾客会汇钱到被告的银行户头，再由被告支付给发展商。被告先付了40％给发展商，也支付了印花税。

岂料，2016年9月5日，被告开始拖欠款项。调查显示，女顾客共汇款84万6582元给被告，让她支付给发展商，但被告却私吞33万2976元1角，拿去买各种奢侈品。

由于买家没按时付款，发展商原本要没收部分款项，但与买家协商后，重新制定付款期限和所要支付的款项。

然而，女顾客汇款45万元给被告时，被告再次私吞25万4520元。

发展商最后终止交易，没收早前支付的款项，导致父女损失119万5354元。