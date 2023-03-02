防疫措施松绑 去年家庭人均用水量减少

（早报讯）随着我国去年4月逐步放宽防疫措施和恢复商业活动，家庭用水量有所下降。截至去年12月，我国人均每日用水量为149公升，与2021年相比少了9公升。

公用事业局回复《联合早报》询问时说，我国从2019年至2021年的家庭人均每日用水量，分别为141公升、154公升和158公升。

公用局发言人指出，政府在2018年定下要在2030年把每人每日用水量降至130公升的目标。然而，原本逐渐减少的用水量趋势在冠病疫情暴发后，明显产生了变化，更多人居家办公推高了用水量。

直至去年4月，防疫措施逐渐松绑才让用水量开始减少，人均每日用水量从前年每日158公升，减少至截至去年12月的149公升。

公用局说，生活习惯和工作场所的变化，例如继续采用混合工作模式，可能使家庭用水量比疫情前更高。因此，公用局将继续与社区合作，鼓励公众改善用水习惯，以实现2030年每人每日用水量为130公升的目标。

智能水表安装工作因疫情延误

另外，公用局2019年宣布，会在后港、裕廊西和淡滨尼北等七个地区装置30万台智能水表，其中住家单位约占九成。

这项计划于去年1月开始，原本计划在今年完成，却因疫情而延误。

发言人说，疫情造成全球微芯片短缺和其他供应链问题，这导致读表介面单位（Meter Interface Units）无法按时运输到我国，因此拖延智能水表的安装工程。这项计划的第一阶段预计将在2024年完成。

在此期间，公用局会密切关注全球芯片的情况，并准备在读表介面单位恢复供应后，加速安装工程。公用局也会持续收集智能水表线上平台MySmartWaterMeter用户的反馈，为平台增添新功能，及改善用户体验。