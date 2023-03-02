【国会】李智陞：接下来三年预计有近10万个组屋和私宅单位竣工

（早报讯）从今年起至2025年之间，预计有近10万个组屋和私宅单位竣工，单是今年就有近四万个单位完工，是过去五年住屋竣工量最高的一年。

国家发展部长李智陞星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，今年竣工的单位量，高过冠病疫情暴发前的2018年和2019年。

他说，供应增加应有助缓解租赁市场的压力。在等待新屋钥匙的家庭将离开租赁市场，新建住屋也将为租赁市场注入一些新单位。

他重申，建屋局今年将按计划完成并交付22个组屋项目的两万个单位。

与此同时，当局也大幅增加了预购组屋供应。建屋局去年推出超过2万3000个单位，今年将推出约相同数量的单位。当局正在积极地大规模建屋，监督全岛近100个预购组屋项目。到2025年，预计有超过150个项目同时兴建。

李智陞说：“我们的当务之急是赶上进度（catch up on lost time），将新屋钥匙交付给一直在等待房子的新加坡人。我的同事们一直在努力，而情况很快将会好转。”

快乐山旧警察学院原址2025年推出首个预购组屋项目

针对一些议员询问当局为何不能把屋子建得更多更快，李智陞说，我国虽有住屋用地，但很多用地并不是可随时迁入的大片绿地（greenfield）。土地整备是漫长复杂的过程；绿地方面，须确保道路和下水道等基础设施准备就绪，并进行广泛的土壤勘察。棕地（brownfield）方面，则可能须要重新安置现有用户、拆除现有结构，并将电缆和下水道等移到地底。

李智陞说，当局也重视地段的生态和历史意义，必要时会广泛咨询和研究发展的影响，而这都需要时间。他以快乐山（Mount Pleasant）旧警察学院原址为例说，相关研究和咨询是从2018年开始的，距离这个地段2025年推出首个预购组屋项目，相隔了七年。