【国会】育有孩子首购家庭和40岁及以下夫妻有三次抽签机会

（早报讯）今年8月预购组屋销售活动起，新设的“首次购屋者（家长与夫妻）”组别在申购预购组屋或剩余组屋时，有三次抽签机会。

目前，所有首次购屋家庭有两次抽签机会。包括二次购屋者在内的其他组别买家则只有一次抽签机会。

国家发展部长李智陞星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，建屋发展局将推出新的优先组别，即首次购屋者（家长与夫妻）（First-Timer (Parents and Married Couples)），以便为希望快速拥有人生第一套房子并安居下来的家庭，提供更具针对性的支持。相较其他首次购屋家庭，他们将获得多一个抽签机会。

要归入这个组别，购屋者必须是育有至少一个18岁及以下孩子的家庭，或是40岁及以下的夫妻。他们从未拥有或出售过任何住宅产业，过去五年没有机会选购预购组屋或剩余组屋。这类申购者占所有首次购屋家庭的约10％。

所有首次购屋家庭，包括首次购屋者（家长与夫妻），如果连续两次申请不到非成熟市镇预购组屋，也可继续获得一次额外抽签机会。

育儿优先配屋计划扩大 未有孩子的年轻夫妻也纳入

与此同时，育儿优先配屋计划（Parenthood Priority Scheme）将扩大，除了有孩子和妻子已怀孕的首次购屋夫妻之外，也把尚未有孩子的年轻夫妻纳入计划。首次购屋者（家长与夫妻）因此自动符合这项计划，扩大后的计划改名为家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）。当局也将调整组屋配额，保留最多40%的预购组屋和最多60%的剩余组屋给FPPS。

首次购屋者（家长与夫妻）若是在非成熟市镇申请四房式或更小的预购组屋，也将优先分配到保留给FPPS的单位。

李智陞说：“目前为止，我们观察到几乎所有首次购屋家庭在申请非成熟市镇预购组屋时，能在三次尝试以内受邀挑选单位。随着这些新调整，首次购屋者（家长与夫妻）应该能更快受邀挑选单位，尤其是如果他们申请的是非成熟市镇的四房式或更小预购单位，因为这些单位需求一般较低。”