【国会】全岛374间建屋局咖啡店将逐步提供经济餐选项

（早报讯）为确保居民能够负担日常伙食费，建屋发展局规定出租组屋咖啡店的经营者在续租时，须提供至少四个经济餐食和两个经济饮料选项。到2026年，全岛374间建屋局出租咖啡店将提供经济餐选项。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时说，建屋局自2018年以“价格与素质准则”（Price-Quality Method，简称PQM）评估咖啡店投标业者，这包括规定提供可负担得起的食品。

目前，有72间建屋局咖啡店提供至少六个摊位提供不同经济餐食和饮料选项，其中包括：两菜一肉杂菜饭、鸡饭、鱼圆面、马来卤面和咖啡乌。建屋局回复《联合早报》询问时说，这些餐食的平均售价介于3元至3元5角，饮料的平均售价则介于1元至1元15分。

沈颖宣布，从今年5月起，所有咖啡店经营者在更新每三年的租约时，也须提供至少四个经济餐食和两个经济饮料选项，其中包括两个饭类餐食、一个清真认证（Halal）、咖啡乌和茶乌。增加了这项续租条件后，到了2026年，所有374间建屋局出租咖啡店都会提供这些经济餐选项。

为协助咖啡店经营者和摊主过渡到新的安排，建屋局将在咖啡店开始提供经济餐食和饮料后的一年里，给予5％的租金折扣。

经济餐价格由个别业者决定，建屋局会评估和检查，确保业者确实有提供经济餐选项。

经济餐计划只涵盖建屋局出租的咖啡店，不包括本地另外402个私人咖啡店。