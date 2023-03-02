【国会】社区事务署将成立专门队伍 登门调查解决严重噪音纠纷

（早报讯）为处理较为严重的噪音纠纷，社区事务署将在今年底前成立专门队伍上门展开调查，并通过更严厉的执法如强制调解等方式，争取尽快解决这类事件。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时说，一些饱受噪音之苦的公众认为沟通、调解等方式无效，希望政府能直接介入。有鉴于此，社区事务署决定展开试行计划，设立专门队伍解决较为严重的噪音纠纷。

不过，她也强调，邻居间的有效沟通仍是维持邻里和睦的上上之策，这一专门队伍不应是居民用来解决噪音纠纷的第一手段。

“我们希望这一专门队伍能进行适度的干预，为那些真正饱受困扰的人解决问题，避免人们将噪音当成武器。”

社区事务署将在日后公布更多细节。

新设噪音体验空间 今年下半年开放

为了让居民了解他们的日常行为如何造成不同程度的噪音，以及人们对噪音的各种看法，社区事务署将设立一个噪音体验空间，预计下半年开放。这一空间也会教导访客，如何采取行动减少噪音对邻居造成的影响。

社区事务署和文化、社区及青年部去年设立邻里噪音社区咨询小组，以探讨并制定一系列与邻里噪音相关的社区规范。咨询小组已在去年11月将相关建议提交给政府。

社区事务署正在探讨这些建议，如将安静时段从目前的晚上10时30分至隔天早上7时，延长到晚上10时至隔天早上8时。目前已有一些社区活动遵守延长的安静时间，社区事务署将咨询更多公众与利益相关者，了解这会带来的影响。

社区事务署也和有关机构与社区伙伴合作，推广咨询小组所提议的噪音社区规范，如鼓励居民降低噪音，友好地解决纠纷，而不是在第一时间寻求当局的介入。例如，在爱护邻里计划下，先驱一带居民在组屋电梯口张贴日历，提早通知邻居他们在什么时候会举行一些可能带来噪音的活动，如装修或聚会。

小组也建议政府指定一个机构来专门管理邻里噪音问题。由文化、社区及青年部领导的社区纠纷管理跨部门委员会，已着手检讨社区纠纷管理框架。加强后的框架旨在尽早友好地解决纠纷，并提供更有效的方式应对持久和严重的案件。