【国会】建设局推出强制性能耗改善制度 降低建筑能耗

（早报讯）为减少现有建筑的碳排放量，建设局最迟明年底推出强制性能耗改善制度，总楼面面积超过5000平方米、能源消耗过高的建筑必须展开能源审计，并落实措施来降低能耗。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，建设局将推出强制性能耗改善制度（Mandatory Energy Improvement），加速向低碳建筑环境转型。

受影响的建筑包括商业大楼、医疗设施、体育及休闲中心等。若这些建筑的能耗指数（Energy Use Intensity，简称EUI）超过预定水平，建筑业主必须展开能源审计以及制定能效改善计划。

业主须委任专人评估建筑中最主要的耗能系统，并探讨可行的措施来提升能源效率，优化能源使用。业主也必须根据审计结果，制定和落实措施来提升建筑的能耗指数。一些较为简单、低成本的举措包括更换故障的零件或传感器、安装监测工具等。业主也能和租户合作，通过绿色租约等可持续措施携手降低建筑能耗

建筑业主须在规定期限内落实能效改善措施，改善后的能耗指数也须维持一段时间。

建设局将和业界与公众展开咨询，日后公布更多细节。

为生产力提升计划投入2100万元资金

另外，建设局也会继续协助建筑环境领域的中小型企业采纳提高生产力的方案。从今年4月至2026年3月，政府将为生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）投入2100万元资金，供业者申请以采纳已获批准的数码解决方案。

新一轮计划也推出更多预先批准数码解决方案，更强调培训与能力建设。

从2020年4月至今年1月，共有超过800个中小企业在这项计划下受惠。