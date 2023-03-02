李显扬夫妇涉嫌在李光耀遗嘱司法程序中撒谎 警方展开调查

（早报讯）警方已对李光耀次子李显扬与其妻子林学芬展开调查，两人涉嫌在有关李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在书面答复议员周凯年（蔡厝港集选区）的询问时透露上述信息。周凯年针对电子书《李光耀最后遗嘱之争》（The Battle Over Lee Kuan Yew's Last Will）里对遗嘱执行过程的描述，询问该描述是否准确。

李光耀最后遗嘱的可靠性，关系到欧思礼路（Oxley Road）38号的去留问题，因为最后遗嘱恢复了李光耀故居拆除条款，而该条款是部长委员会在探讨故居处置选项时所考量的。

李光耀的二媳妇林学芬身为草拟遗嘱的律师，被纪律审裁庭裁定行为严重不当，与丈夫李显扬合谋在16小时内误导李光耀签署遗嘱，还公开撒谎和隐瞒证据。三司特别庭2020年11月指林学芬执行遗嘱时行为失检，吊销她的律师执业资格15个月。

张志贤在书面答复中说，电子书作者瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）在书中做了令人惊讶的结论：指三司特别庭和纪律审裁庭消除了林学芬和李显扬“所有不当动机与操纵的嫌疑”。张志贤说，书中的主张完全不符合三司特别庭和纪律审裁庭的裁决与结论，是经过刻意设计的，旨在误导读者。

张志贤说，电子书作者瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）在书中的主张完全不符合三司特别庭和纪律审裁庭的裁决与结论，是经过刻意设计的，旨在误导读者。（互联网）

他进一步透露，警方已经针对林学芬和李显扬涉嫌在司法程序中提供假口供一事展开调查。警方要求同两人进行面谈，他们起初答应出席，但后来反悔。

警方建议林学芬和李显扬重新考虑，协助调查，但他们已经离开新加坡，继续留在海外。警方也已经通知两人，即使他们不回新协助调查，警方也会完成调查工作。

张志贤说，林学芬和李显扬拒绝协助调查让人生疑。如果两人坚持是无辜的，警方的调查工作将让他们有机会为自己辩护。张志贤认为两人应该协助调查，把握机会提出他们的说法，为自己洗脱嫌疑。