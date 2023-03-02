跃大成立“郭振羽中华学术基金”

（早报讯）新跃社科大学中华学术中心宣布以学者郭振羽教授之名成立一项中华学术基金，推动本地及区域的华文语言、文学、文化及艺术领域的研究工作。

经过社会各界人士捐赠与教育部配对拨款，这项“郭振羽中华学术基金”总额为101万元，未来将资助与中华文化相关的讲座、出版、研究和来新加坡的访问学者，为本地中华文化的推广与深耕助力。

新跃中华学术中心主任符诗专副教授星期四（3月2日）在基金成立仪式上说，基金支持的第一个项目是资助《多元和统一：新加坡的语言与社会》一书的英文翻译工作，让更多新加坡人了解这部研究著作。

这本由郭振羽教授和罗福腾副教授去年合作推出的新书，探讨了新加坡百年来的语言政策、各族语言因应时代和政策的变迁，以及未来发展趋势。这本书入选2022年香港《亚洲周刊》全球华人十大非小说类好书。

基金遴选委员会成员、《联合早报》前总编辑林任君说：“要完整介绍郭教授不是一件容易的事，他的学术事业是跨学科、跨学府的，他对国家社会的贡献是跨界跨领域的。他对新加坡大学教育的贡献有目共睹，功不可没。”

郭振羽教授1990年在新加坡国立大学创立大众传播系，1992年在南洋理工大学创建传播学院，2003年创建南大人文与社会科学学院并担任当时的院长。之后又受邀创立新跃中华学术中心，担任新跃社科大学学术顾问。