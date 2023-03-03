星期五开盘可关注股票

（早报讯）美国联邦储备局官员放鸽以避免经济硬着陆，带动隔夜三大美股星期四（3月2日）全部上扬。道琼斯工商指数收涨1.05%，报33003.57点；标普500指数则收涨0.76％，报3981.35点；纳斯达克指数跌0.73％，收于11462.98点。

新加坡海峡时报指数星期四连续本周跌势，闭市报3234.90点，全日跌20.18点或0.62％。整体交易量减至27亿3000万股，近半来自胜科海事（Sembcorp Marine），交易总值降至13亿1000万元。全场上升股223只，下跌股332只。

亚太区域股市星期五（3月3日）早盘有涨无跌，东京股市涨0.62%，涨幅最大。悉尼和首尔股市也分别涨了0.27%和0.21%。

星期五可关注的本地股票：

*怡和控股（Jardine Matheson）星期四闭市后发布最新业绩报告，集团去年全年净利大跌81％至3亿5400万美元，核心净利增长5％至15亿8400万美元（约21亿3700万新元）。核心盈利增加主要是因为阿斯特拉国际（Astra International）以及怡和合发旗下东南亚业务的表现强劲。集团宣布派发每股1.6美元的年终股息，全年股息2.15美元，比前年高出8％。怡和控股收报49.88美元，跌0.33%。

*香港置地（Hongkong Land）星期四闭市后发布最新业绩报告，集团去年转亏为盈，取得2亿零300万美元净利，每股盈利8.99美分。核心净利则下跌20％至7亿7600万美元，因为中国大陆的住宅发展业务和投资房地产业务双双下滑。它将派发每股16美分的年终股息，全年股息22美分。香港置地收报4.63美元，跌0.43%。

*DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）星期四闭市后发布最新业绩报告，在罗宾逊零售公司的投资蒙受1亿7100万美元的减值损失，拖累DFI零售集团去年全年由盈转亏，净亏损达1亿1500万美元，每股净亏8.51美分。全年营收报91亿7400万美元，几乎持平。集团董事会建议派发每股2美分的年终股息，全年股息3美分，比前年的9.5美分少68％。DFI零售集团收报3.24美元，涨1.57%。

*文华东方（Mandarin Oriental）星期四闭市后发布最新业绩报告，去年净亏收窄至4950万美元，低于前年同期的1亿4140万美元亏损。每股亏损3.92美分，好于前年同期的每股亏损11.19美分。集团营收劲增49％至15亿6810万美元。文华东方收报1.9美元，股价无变动。

*墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）星期五开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。墨丘利资本投资星期四闭市报0.028元，股价无变动。

*国际贸易（Intraco Limited）星期四闭市后宣布，公司在本地推出总额为5000万元的多币种非上市无担保商业票据的融资计划。此后，公司将发行新元或其他货币的票据。国际贸易星期四闭市跌8.77%，报0.26元。