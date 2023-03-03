新加坡2月份整体采购经理指数跌至49.6

（早报讯）本地私人企业的新订单增速放缓，采购和库存量萎缩，2月份整体经济采购经理指数陷入萎缩，接下来12个月的经营环境不容乐观。

根据标普全球（S&P Global）在星期五（3月3日）发布的最新调查报告，经季节性调整的标普全球新加坡采购经理指数（PMI）从1月的51.2下跌至2月的49.6，低于50的“荣枯分水岭”。这是本地经商环境的12个月展望在将近一年来首次转为悲观。

PMI在50以上意味经济处于扩张状态，50以下则反映陷入萎缩。

海外对新加坡的商品与服务需求在2月份稍有上升，但涨幅低于1月份。企业通过促销活动推动新订单增长。房地产与商业服务，以及消费者服务领域的增长较大。

由于新订单增幅很小，企业产出只稍微上涨。供应链持续受阻也导致2月份的积压订单进一步增加。

本地企业面对的通货膨胀压力稍有缓解，整体投入成本的通胀退低，主要是因为采购价格通胀趋缓，而且人力成本也下降。尽管如此，银行收费、原料和交通成本却不断上升，整体通胀率仍处在高位。

标普全球经济指标副总监潘婧怡说，虽然供应问题和企业面对的价格压力最近有所缓解，但市场需求没有改善，对新加坡私人领域来说，接下来数月的情况不容乐观。若私人企业在今年要扩张，需求必须更加强劲。

本地制造业在2月的经营情况也恶化，星期三（1日）公布的标普全球亚细安制造业采购经理指数显示，新加坡制造业PMI在2月下跌至49.7。