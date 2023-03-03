【国会】樟宜机场乘客量有望明年或更早恢复到疫前水平

（早报讯）樟宜机场乘客量预计明年或更早就可全面恢复至2019年冠病疫情前的水平。

交通部长易华仁星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，目前，樟宜机场的乘客量、航班和航点已恢复至疫前约80％的水平。实里达机场的航班已在今年1月全面恢复。

“根据目前的预测，樟宜机场会在2024年或更早之前恢复至疫前水平。如议员黄玲玲指出，一个关键因素是与中国的航空连接能多快恢复。”

易华仁提到，樟宜机场目前每周有近100趟飞往中国的航班，比1月的38趟增加了超过一倍，达2019年约25％的水平。新加坡和中国航空公司将在接下来几个月恢复更多航班。

航空业的劳动力则已恢复至疫前约90％的水平，今年料全面复苏。

T5建筑工程将在2025年展开

易华仁也透露了第五搭客大厦（T5）的发展进度。他说，T5的设计正在更新，建筑工程将在2025年展开。

樟宜东的土地准备和排水工程已经完成，T5的建筑工程预计2025年展开，2030年代中投入运作。第三跑道也会在近2030年时准备就绪。

冠病疫情重挫航空和旅游业，2020年6月，时任基础建设统筹部长兼交通部长许文远宣布，原定那年开始招标兴建的T5项目暂缓至少两年。T5的设计和格局也将作出调整，把新的安全措施要求和未来行业需求考虑在内。