补习中心校长被指谎称聘请实习生 骗12万余元政府补贴

（早报讯）补习中心校长被指谎称聘请七名实习生，提呈假文件骗取“新心相连”毕业生实习计划下的12万余元补贴，被控上庭。

被告林建荣（36岁）案发时是成材补习中心（Success.Nat Tutorial Centre）的校长。他星期四（3月2日）被控欺骗、伪造文件行骗，以及伪造账目11项罪名。

冠病疫情打击就业市场，“新心相连”毕业生实习计划（SGUnited Traineeship Programme）皆在疫情期间为高等学府毕业生提供实习机会，帮助他们增进技能，聘请实习生的机构将获得政府补贴。

警方文告指出，2020年10月和2021年6月间，被告涉嫌提呈有关七名实习生（trainees）的虚假文件。他谎称七人在补习中心工作九个月，将伪造的实习生同意书、每月工作计划和薪水单，提交给授权处理补贴申请的新加坡工商联合总会（SBF）。

被告涉嫌骗取超过12万6000元的补贴。另外，他也被指谎称为七名实习生买了工伤保险，再骗多749元。

法庭文件没提到七人与被告的关系，以及罪行如何被揭发。

被告出庭时说，需要时间考虑聘请律师，或向公设辩护人办公室申请辩护人代表。他获准以3万元保释在外，将在3月9日再出庭。（人名译音）