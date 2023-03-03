【国会】政府设立5000万元航空可持续计划 推进航空业减碳

（早报讯）政府将设立总值5000万元的航空可持续计划，用于研究和测试方案，推进航空业的减碳发展。

交通部长易华仁星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布上述消息。

根据新加坡民航局文告，航空可持续计划（Aviation Sustainability Programme）将资助三大方面的项目：

第一，降低能源消耗，且证明方案可减少指定流程或活动至少10％的碳排放；

第二，发展和测试新服务和产品，提升公司善用可持续方案的能力，保持航空枢纽的竞争力；

第三，促进跨领域的研发和技术转让，及制定绿色认证和标准，打造可持续的航空生态。

若项目面向整个领域，可获得高达70％的资助；若是针对公司，则能获得高达50％的资助。

一些可申请资助的项目包括采用新型或更节能的机场系统或设备、提升机场运作效率，如缩短飞机周转时间和优化空侧区的车辆调动、以及测试新的替代能源或低碳能源等。

民航局将在今年4月1日至30日征求业者提案。预知更多详情，可电邮caas_sustainability@caas.gov.sg。

另外，国际咨询团去年9月提呈了可持续航空枢纽的建议。民航局正在研究这些建议，也会把它们结合进预计今年下半年出炉的可持续航空枢纽蓝图（Sustainable Air Hub Blueprint）。