【国会】首批60辆电动公共巴士全面运作 陆交局添购多400辆

（早报讯）本地第一批60辆电动公共巴士已经开始载客，陆路交通管理局将添购约400辆电动巴士，为我国打造更环保的公共巴士车队。

交通部长易华仁星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，这批新巴士会从2024年12月起陆续投入运作，取代寿命将期满的柴油巴士。

陆交局将在这个月为新巴士进行招标，并在下半年宣布招标结果。当局早前宣布，政府今后添购公共巴士时会主要选购电动巴士。到了2030年会有半数的巴士车队是电动巴士；到2040年，所有公共巴士车队将采用更洁净的能源。

陆交局也已经着手提升巴士基础设施，在武林、实里达、罗央巴士车厂以及勿洛和武吉班让综合交通中心安装充电设备。到2030年，盛港西、卡利巴株、东海岸、金泉以及登加新建的巴士车厂也会配有充电设备。

电动车通用充电桩津贴计划延长两年

全岛至今有107个公寓在电动车通用充电桩津贴的资助下，安装了267个充电桩。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在国会宣布，为了鼓励更多地方安装充电设备，这项原定今年底结束的津贴计划会延长两年至2025年底。

陆交局2021年推出这项计划，有关津贴可用来支付购买充电设备、聘请工人以及铺电线等安装工作这三方面的费用。当局会为每个充电桩提供高达50%或最多4000元的津贴。

许连碹也透露，政府已成立了电动车指导委员会，由她和永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆共同担任主席。这项跨机构委员会负责协调政府在陆交局、建屋发展局和建设局等主要机构的电动车充电设备政策。

陆交局日前也宣布成立了全资子公司，负责管理公共停车场充电设备的事务。