【国会】五个邻里试行“安行街道” 让公众安心出行

（早报讯）更宽敞的走道、让行人优先过马路的无障碍过道、路面漆上标示提醒驾车者放慢车速……街道设计不再以车辆为先，而是照顾到行人和脚踏车骑士等不同使用者的需要，让年长者、残障者及有年幼孩子的家庭有更安全、舒适和便捷的路程。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布，陆路交通管理局将在五个邻里试行“安行街道”（Friendly Streets）计划，为公众提供更便利安全的出行体验之余，也为街道注入更多活力。

这五个邻里是宏茂桥、武吉巴督西、淡滨尼、大巴窑及西海岸。其中宏茂桥的试验区将位于宏茂桥第31街，另四个市镇的具体地点有待确定。

根据陆交局文告，“安行街道”主要针对人流量较高，如靠近交通和主要设施的街道。它会在陆交局现有一些计划的基础上建设，可包含乐龄安全区、校区、优先畅行廊道（Transit Priority Corridor）及车道改建计划，让邻里更具包容性，利于“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）的绿色出行方式。试验项目可包含一个或多个现有计划。

陆交局将在今年开始就“安行街道”的设计征集社区和居民的意见，目标是到2025年落实计划。

“安行街道将根据社区的需求量身定制，有了更绿化的环境及较缓行的车流，我们希望能打造更好的社区空间，促进社区互动……最终，这些项目的成功将取决于社区的甘榜精神，在使用街道和通勤设施时互相照顾。”

许连碹说，各别市镇将设立“安行街道”委员会，引领相关计划的筹划。

陆交局会先研究上述试验地区的反馈，并在做出调整后再把计划扩展至其他市镇。