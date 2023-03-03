【国会】个人代步车不可超过1.3米宽2.6米长 才能在马路行驶

（早报讯）所有个人代步工具包括较新型的器材，宽度不可超过1.3米、长度不超过2.6米，才允许在本地马路上使用。

电动的卧式脚踏车、载货脚踏车及三轮车，则暂时不能在本地使用。这些器材未取得认证，可能会引发火患，危及用户和他人的安全。日后如果有国际标准出炉，我国会再作检讨。

活跃通勤咨询小组上个月针对现有和新型代步车的管制，向政府提呈建议报告。交通部长易华仁星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，政府全盘接受小组的建议，接下来会同相关人员合作，实行新规定。

卧式脚踏车、载货脚踏车及三轮车等新型代步车一般较大也较难操控，可能会带来安全问题，因此政府决定为这类代步车设下1.3米宽和2.6米长的限制。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆在国会上说，政府制定这些限制时，分别参考了传统三轮车（trishaw）的宽度和双人脚踏车的长度，这些都是已经在本地使用的最大型活跃通勤工具。其他已经能在马路使用的个人代步车，日后也须遵守这项新限制。

根据现有规定，代步车重量不可超过20公斤、宽度不超过70公分的限制，才能在人行道与骑行道上通行。新型代步车同样须遵守这项规定，才能在这些地方使用。

今年料对行动辅助工具检讨提出建议

活跃通勤咨询小组正在检讨行动辅助工具的安全和负责任使用，预计今年提呈建议报告。

也是小组主席的马炎庆说，这类工具能帮到行动不便者，但也被一些人滥用。“我们要确保需要这些工具的人能继续使用，同时须确保能在共用道安全使用，又不影响到步行等健康出行方式。”