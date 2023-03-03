【国会】2030年起新港口船舶须全电动化 或可采用净零排放燃料

（早报讯）配合新加坡要在2050年实现净零排放的目标，从2030年起，在我国港口运营的新港口船舶须完全电动化，或可采用净零排放的燃料驱动。

交通部长易华仁星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布上述消息。约1600艘获海事及港务管理局执照的港口船舶将须遵循这项新条例。

海事局呼吁业界尽早针对船只电动化、使用生物柴油B100或氢等零排放燃料是否可行的事宜，与海事局协商。从2027年起，这个咨询过程将是强制性的。

海事局也会协助海事业者研究、设计、建造和运营全电动船舶，并探索最新技术，包括使用燃料电池来供电的解决方案。

首艘全电动船舶和轻驳船试点项目今年展开

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达说，首艘全电动船舶和首艘轻驳船（lighter）的试点项目，将分别由吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）和船舶设计公司Seatech Solutions领导的联营企业在今年较迟时候展开。

他也透露，蚬壳集团（Shell）将于今年上半年在毛广岛（Pulau Bukom）的新加坡蚬壳能源与化工园装置首个充电站，为本地造船厂企鹅国际（Penguin International）旗下的全电动船舶提供电源。

海事局预计在2025年前制定一套推行电动港口船充电基础设施的总蓝图。海事局已与研究机构合作，研究建设充电基础设施的位置，以及电动船在我国水域行驶所需的电力。研究结果会在2024年发布。

海事局也会和业界、金融机构、运营商与制造商合作，以降低船舶电动化的成本，并为初期阶段将船舶电动化的业者给予更多援助。海事局今年第二季度会向业者征求竞标意向书，以征求对电动港口船设计和开发、总需求和融资的提案。

对于现有港口船舶，海事局会与业界合作，像是就船舶使用更高掺混率的生物燃料展开研究，以提高能源效率，并尽快降低船舶的温室气体排放量。