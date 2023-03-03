【国会】检讨陆路关卡转运程序 减少企业须申请的准证和费用

（早报讯）政府正在检讨简化陆路关卡的转运程序和航空关卡的出口管制，并计划提高陆路关卡与海港之间的货物流通效率，协助企业省时省钱。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，宣布上述举措。

徐芳达指出，目前经由兀兰和大士陆路关卡转运的货物，被视为进口再转出口，企业因此须分别申请进口和出口货物两个准证，行政与合规成本更高。

政府因此检讨让企业在陆路关卡转运时，像航空和海上转运一样可使用转运准证。这能减少企业所须的准证数量，预计每次转运可省多达40元，整个行业每年共可节省多达200万元。

我国航空关卡的出口管制也可能简化，在确保安检严格的同时，减少部分公司所须满足的货物安检要求，减轻负担。

例如，具有严格安全和安保程序的海外企业，如果通过新加坡出口货物，日后面对的检查力度可能放宽。

本地物流货运公司旗下的外国注册货车和外籍司机可进入集装箱码头

另外，新加坡国际港务集团也将允许本地物流和货运公司旗下的外国注册货车和外籍司机进入集装箱码头，以提高陆路关卡和海港之间货物流通的效率。

徐芳达说，这些公司和司机通过工作场所安全培训和评估，并获得港务集团的批准后，就能将货物从马来西亚直接运到新加坡的集装箱码头，更加方便。

联盟集装箱服务公司（Allied Container Services）是首家获批的公司。

目前在马国注册的货车必须将货物转移到本地注册的货车上，并由新加坡籍或持有工作准证的司机驾驶，才可进入集装箱码头。

徐芳达指，在本地司机短缺的情况下，这种双重处理的做法提高了人力需求和商业成本，并缺乏成效。