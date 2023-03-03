今年第六起致命工伤意外 客工从屋顶跌下身亡

（早报讯）本地首两个月发生了六起致命工伤意外，人力部提醒雇主必须采取合理及可行的措施来确保员工在职场的安全与健康。

最新的一起致命工伤意外于2月26日在马西岭巷发生，死者是一名33岁的孟加拉建筑工人。当天上午9时左右，死者原本在为一栋建筑物的屋顶进行防水工作，离地面大约四公尺。他跌落地面后被紧急送进邱德拔医院，三天后（3月1日）重伤不治。

聘用死者的是Guan Teck Construction 2000。人力部正在调查这起意外，已对该建筑公司发出了停工令。该公司也不得聘用新的客工，为期三个月。

人力部的文告说，该公司的安全措施有不足之处，公司管理层和安全人员必须向人力部亲自交代情况。人力部完成调查后，可能采取进一步行动。

与此同时，人力部援引“工作场所安全与卫生法令”向涉及另一起致命工伤意外的建筑公司Startly Construction，开出了20万元的罚单。

2019年7月23日，Startly Construction的两名工人在地底下6.5公尺处，于一条排水阴沟内展开修补工作。中途，他们必须推动重600公斤的移动式塔式脚手架。由于地面不平坦，但公司没提供适用的坡道，他们于是使用了临时制作的坡道。

两名建筑工人决定自己横向推动塔式脚手架，而这么做可能导致塔式脚手架向他们的方向倾斜倒下。塔式脚手架结果往后倾斜，压在其中一人身上，另一人侥幸逃脱。

被压中的建筑工人是59岁的泰国籍男子Macha Duang，医护人员到场后宣判他当场死亡。

人力部的文告指出，虽然建筑工人知道纵向推动塔式脚手架比较安全，而且需要至少五人合作，但建筑公司没明文规定工作流程，也没执行这个做法。