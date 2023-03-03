迷途司机驶进泳池前 保安曾上前提醒

（早报讯）私召车司机迷路把车开进泳池，闭路电视画面显示，司机在驶入人行道前撞倒几个花盆，保安人员也曾敲车窗指示司机倒车离开，但司机仍一意孤行。

《联合早报》早前报道，事件发生在星期二（2月28日）晚上9时许，位于武吉知马的峰景（Hillside）私人公寓内。一辆白色本田汽车开着大灯，前车车轮和防撞杠都浸在泳池的水中。

当时，79岁妇女瓦桑塔是第一次搭乘私召车，从盛港前往武吉知马的公寓探望外曾孙们。不料却遇上暴雨天，私召车司机迷路近两小时才抵达公寓，又险些把车子开进游泳池，吓得瓦桑塔“跳车”离开。

峰景公寓星期五（3月3日）发声明说，峰景公寓共有三栋楼，即第341座、第345座和第343座，每一区都有三至五个大厅供乘客上下车。

私召车司机当天的目的地是第343座公寓，但从正门驶入后，私召车却朝第341座公寓的方向行驶。司机在通往地下停车场的入口处停下车子后，转右驶入通向公寓会所和游泳池的人行道。

在转入人行道前，私召车司机续撞倒了栽种在人行道入口处两侧的盆栽，再继续往前开到公寓会所前。此时，公寓的保安人员注意到他，立刻上前敲打车窗，指示司机倒车离开。不料，司机不理会保安人员的指示，继续向前行驶，最后开入泳池。

闭路电视画面显示，司机驶入泳池后，在晚上约9时09分时下车，老妇随后自己从左侧下车，公寓保安见状则报警求助。

公寓说，公寓正在寻求法律建议，以向司机对公寓造成的损失索赔。同时，公寓也与Gojek联系，核实司机身份并向其索赔。

公寓也在人行道的入口处放置更多新的盆栽，以阻挡部分通道。这条人行道也是消防车的紧急通道，因此设计比较宽敞。