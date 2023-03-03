【国会】参与健康SG计划能以类似综合诊疗所的津贴价买慢性病药

（早报讯）从2024年初，参与健康SG计划并经常需复诊和拿药的慢性病患，能以类似综合诊疗所的津贴价格在参加健康SG的私人全科诊所拿药。

卫生部长王乙康星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，社保援助计划（CHAS）将在2024年增设新津贴层级，让参与健康SG计划的居民在全科诊所购买卫生部标准药物清单中的慢性疾病药物时，支付与综合诊疗所相近的价格。

选择这一津贴层级的病患在购买标准药物名单的药物时可获得介于50％至87.5％津贴，津贴额无上限。

但加入健康SG后，同样用CHAS看病时，门诊、检测和购买标准药物名单以外药物的津贴，会比原有的CHAS津贴层级低。

新津贴层级是让那些要经常服药的人减轻负担，卫生部说，他们应向医生咨询自己是否适合转为服用卫生部津贴的药物。

这套标准药物名单还未公布，不过会包括常见高血压药氯沙坦（losartan）和糖尿病药二甲双胍（metformin）。

参与健康SG计划并同指定全科医生讨论设立保健护理计划后，病患将可获价值20元的保健积分（Healthpoints），兑换超市或公交礼券。

王乙康预计本地1600家私人全科诊所中，绝大部分都会参加将健康SG计划。目前已有超过800家诊所加入基层医疗护理网络。

2024年初，在慢性疾病管理计划下于健康SG全科诊所利用保健储蓄支付慢性病护理的病患，也不再需要支付15％的现金共付额。他们所能使用的保健储蓄顶限，会根据参与保健储蓄500或700计划而定。