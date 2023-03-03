车祸索赔一年后自动失效 男子申请重启被拒

（早报讯）马来西亚籍男子在本地遇车祸后起诉肇事者，案件进行时却碰到冠病疫情，结果迟迟没有跟进案件，官司在一年后自动失效。

男子声称没有收到律师通知，后来发现律师已被申请破产，决定更换律师并申请重启官司，但不获批准。国家法院推事陈俊嘉日前发表判词解释这项裁决。

这起车祸发生在2017年7月，男子何胜勤在车祸后起诉肇祸的驾驶者林伟忠。法庭文件没透露车祸的更多细节。

何胜勤后来被辞退返回马国，但继续通过在新加坡的亲戚与律师尼杜马兰（Nedumaran Muthukrishnan）联系。2019年6月，法官判林伟忠得为车祸负50％责任，同年10月指示双方评估赔偿金额。

然而，尼杜马兰律师直到年底音讯全无。何胜勤隔年1月到律师楼找人时，律师称车祸索赔案平均两到五年才有结果，何胜勤决定不干扰律师的工作。

这时冠病疫情来袭，新马两国实施通行限制，回到马国的何胜勤也以为“全世界停下了脚步”，没有询问律师案件的进展。

根据法庭条例，若民事诉讼案超过一年没有采取行动，案件就会自动失效，车祸索赔案因此在2020年10月失效。

2021年3月，何胜勤再尝试联系尼杜马兰律师，但对方没有回应。他在2022年7月边境开放后来新，却发现律师的办公室已关闭。后来在何进才律师事务所的协助下，才得知尼杜马兰律师没有更新执业证，已被申请破产，案件也已经失效。

何进才律师事务所的斯林华森（Namasivayam Srinivasan）律师，代表男子向法庭申请重启案件。但法官指在一年的“有效期”期间，疫情限制虽然阻止何胜勤出境，他仍能发短信向律师询问进展，但他却没有这么做。何胜勤说担心冒犯律师，不过法官指这不是合理的解释。

法官也指尼杜马兰律师应该为事件负起部分责任，毕竟何胜勤是一名外国人，只能靠律师处理索赔，也不知道案件会自动失效。法官对他的遭遇表示同情，但认为他没跟进案件的理由不成立，因此不允许重启案件。（人名译音）