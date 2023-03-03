【国会】较低收入家庭孩子今年起可优先报读主要业者经营的托儿所

（早报讯）今年1月1日起，幼儿培育署已开始与主要业者合作，让家庭总月入6000元及以下家庭的孩子，可优先报读主要业者经营的学前中心托儿服务。

其中，家庭总收入3000元及以下家庭的孩子，包括幼儿培育辅助计划（KidSTART）等援助计划的受惠孩童，可获得更高优先权。其次是家庭总收入介于3001元至6000元的孩童。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，宣布上述消息。

孙雪玲说，社会及家庭发展部的数据显示，来自较低收入家庭的三岁和四岁孩童当中，约八成报读学前中心。这比较高收入家庭的同龄孩童来得低。

“较低收入家庭面对许多复杂的挑战，包括得应付就业、房屋以及医疗开销等问题。尽早让年幼孩子报读学前中心，未必是他们的优先考量。”

政府已经通过幼儿培育辅助计划等措施，主动联系低收入家庭，了解他们面对的挑战，以及协助他们的孩子报读学前中心。

此外，为帮助家庭减轻育儿开销，政府也已采取一系列措施确保学前中心的收费维持在人们负担得起的水平。如今，低收入家庭的孩子如果接受主要业者中心的全天托管，每月支付托儿费最低为3元。

但孙雪玲指出，在缩小较低收入家庭孩童与同龄孩子之间的学前中心报读率方面，政府还可以做更多。

幼儿培育署今年1月起与所有主要业者（Anchor Operator）合作，让家庭总月入6000元及以下家庭的孩子，优先报读主要业者中心的托儿所，目的是鼓励更多较低收入家庭尽早将孩子送入学前中心。

幼儿培育署已更新“学前中心搜索平台”（Preschool Search Portal），让有意让孩子报读学前中心的家长注明家庭收入。学前中心可通过这个平台了解申请入学孩童的家庭收入情况。

幼儿培育署以及幼儿培育辅助计划的工作人员会继续与主要业者合作，鼓励和协助较低收入家庭让孩子最迟在三岁进入托儿所。