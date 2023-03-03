【国会】社区联系站进一步整合服务

（早报讯）社会及家庭发展部会提升社区联系站（ComLink）计划，通过进一步协调和整合多个援助计划的共同服务，为居住在租赁组屋的家庭提供更全面的援助。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说，租赁租屋家庭通常需要到处去不同机构的办事处求助、填写不同表格，才能获得所需的援助。不同机构和组织的友伴义工也会拜访这些家庭，告知他们不同的援助项目和申请条件。

蔡瑞隆说，这个做法会让受益人感到混乱，也加重他们的精神负担。因此，社区联系站接下来将整合不同援助计划，如幼儿培育辅助计划（KidSTART）、“提升”社区网络，以及Project DIAN@M3等的共同服务，包括联系工作、友伴服务和个案援助。

社区联系站的工作人员也会同友伴义工搭档，成为租赁组屋家庭的固定联络对象，并协调各社服机构的资源。他们将同多个机构合作，给予有需要的家庭涵盖多方面，如保健、教育和就业等的援助。这意味着，这些家庭不必和不同义工接触，也能照样受惠于个别援助项目，获得更全面的帮助。

去年8月起，设有社区联系站的惹兰勿刹区已有60户家庭受益于这项新安排，当局之后会逐步让更多租赁租屋家庭受惠。