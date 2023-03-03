狮心队员鹰眼捕捉“地毯抖动” 废墟下救出土耳其男孩

（早报讯）“狮心行动”队员通过光纤探测器在一片废墟中捕捉到“地毯”抖动，先后在废墟上的三处地点挖通道，寻获困在床垫下仍生还的12岁土耳其男孩。当时距离地震发生已超过48小时，男孩苏醒后沿着通道爬出，苦等一旁的家人喜极而泣。

新加坡民防部队在2月8日开始先后派遣68名“狮心行动”队员，前往土耳其地震灾区展开城市搜救行动，最终救出两名生还者，并寻获四名死者。团队2月18日返新后，首度接受媒体访问忆述救援行动。

进入三层楼废墟救出12岁男孩的上士长塔米米（31岁）受访时说，队员当时正在废墟上通过光纤探测器探测，眼尖的队员捕捉到一个转瞬即逝的画面，一块地毯在黑暗中“抖动”一下。搜救队员们闻讯立刻着手向下挖通道，尝试了三个地点后，成功在废墟下三米处找到了受困的男孩。

“我大声呼喊他，可是他没有回应，直到我剪开压在他身上的床垫，检查后发现他仍有微弱的脉搏，我立刻通知了所有人。”

塔米米说，男孩不久后苏醒，口中说着土耳其语，十分激动。尽管语言不通，塔米米用手指了指出口的方向，为男孩腾出了位置，他一股脑地顺着通道爬出。据悉，在男孩之前唯一获救的一名家人当时正在废墟前殷切地盼望着，见到男孩的时候，他不住地道谢，眼泪也夺眶而出。

救出生还者的消息让狮心行动队员们为之一振，在隔天的救援行动中，他们也从一栋半倒塌的两层楼建筑内救出一名男子。

锁定男子被困地点的一级准尉法里（37岁）说，“当时我通过探测器看到了一团模糊的黑影，还想再探究得更近些时，男子突然转过了头，探测器捕捉到了他的眼睛，我们立刻通知团队展开救援行动。”

团队司令周经祝上校受访时说，本次土耳其地震遭重创的居民区很多，多数受害者在地震发生时正在睡觉，身着单薄的家居服。地震发生后，供暖系统遭到破坏，衣着单薄、受困废墟的灾民面对极寒的天气，这也为救援工作带来极大的挑战。因此，狮心行动队员救出两名生还者时，大家内心都感到一丝丝的慰藉。