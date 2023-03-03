维文会见印度外长和国家安全顾问 重申新印友好关系

（早报讯）到访印度的我国外交部长维文医生，星期五（3月3日）会见了印度外长苏杰生和国家安全顾问多瓦尔，他们重申新印间长久且友好的关系，也借这个机会讨论了区域和国际发展，以及加强双边合作等课题。

维文本周三和周四到印度新德里出席二十国集团（G20）外长会议，并在会议结束后与苏杰生和多瓦尔见面。

我国外交部在周五发出的文告中说，维文和苏杰生重申，印度—新加坡部长级圆桌会议，是新印两国推动新兴领域合作项目的良好平台，包括数码化、可持续发展、医疗保健和技能培训。

我国和印度上个月启动实时跨境支付服务，通过新的PayNow-UPI，连接我国的无现金支付平台PayNow和印度的统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）。两名部长对此表示欢迎。

维文也向印方传达新加坡希望加入“国际太阳能联盟”（International Solar Alliance）的意愿，与成员国共同对抗气候变化。这个联盟由印度和法国共同领导，目标是更有效地使用太阳能，以减少对化石燃料的依赖。

此外，维文早前也在星期三（3月1日）会见了印度教育部兼技能发展和创业部长达蒙德拉·普拉丹。

维文星期五启程回返新加坡。