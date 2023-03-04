榜鹅Waterway Sunrise II交屋日期推迟 每户买家平均获5750元赔偿

（早报讯）工程延误超过一年的榜鹅预购组屋Waterway Sunrise II已竣工，58%的买家领取了新居钥匙。因交屋日期被推迟，896户受影响买家每户平均可获得5750元的赔偿。

这一预购组屋项目的交屋日期（Delivery Possession Date）为去年3月至6月间。因交屋日期延迟，所有在2021年10月前预订组屋单位的买家，都可在冠病（临时援助措施）法令下索赔。

根据建屋发展局文告，个别买家的赔偿金额视组屋单位售价，以及延误时间长短而定。所有受影响买家可获得的赔偿金额介于1000元至1万零500元，平均赔偿金额为5750元。建屋局向买家发放的总赔偿金额为515万6700元。

首四座竣工组屋的买家，已经获得这笔赔偿。

这也是首个因交屋日期延误，建屋局得在冠病（临时援助措施）法令下赔偿买家的预购组屋项目。

国家发展部长李智陞星期六（3月4日）下午走访这一组屋项目，向屋主了解情况。

位于榜鹅通道的Waterway Sunrise II工程延期超过一年，是冠病疫情期间工程拖延最久的预购组屋项目之一。共有两个预购组屋项目的工程延期超过一年，另一个为盛港的Anchorvale Village，预计今年5月至7月间完工。

Waterway Sunrise II共有七座组屋，1014个单位当中，有951个单位被预订。其中五座组屋的买家自去年12月起陆续领取新居钥匙，约550户家庭已拿到钥匙。当局目前正在为另外两座组屋进行最后的检查工作，买家预计最迟可在本月底领取钥匙。

建屋局今年将按计划完成并交付22个组屋项目的两万个单位。