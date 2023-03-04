黄循财：政府将在一段时间后 强制执行额外两周陪产假

（早报讯）明年起，父亲可享有的有薪陪产假将从两周延长至四周。虽然这额外的两周暂时不是强制的，但副总理兼财政部长黄循财说，政府计划过一段时间后强制执行，而且“宜早不宜迟”。

黄循财说：“我促请所有的雇主能尽早配合，不要等到政府强制执行。”

从明年1月1日起，新生儿的父亲可享有多两周有薪陪产假。由于这额外两周暂时不是强制的，雇主可决定要不要批准男性员工申请额外有薪陪产假。

3月8日是国际妇女节，人民行动党妇女团星期六（3月4日）举行庆祝活动。今年庆祝活动的主题，是鼓励妇女以实际行动来推动国家向前迈进。

也是行动党副秘书长的黄循财为活动致辞时，谈到该如何消除偏见，打造一个性别平等的社会。

他说，其中一方面，是必须了解人们潜意识中存在的偏见，以及这将如何导致人们做出歧视性的行为。

例如，雇主和企业必须尽一份力，通过建立平等的工作环境、支持灵活工作安排，来打破性别歧视，让女性能达成她们的事业目标。

行动党妇女团主席、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖说：“我们相信，许多新加坡妇女都希望能在推动国家前进的道路上扮演积极的角色。”

她说，行动党妇女团已经在为本地社群做出贡献，欢迎更多志同道合的妇女加入。无论是倡导政策改变或扩大一些项目，她们都准备与社区伙伴做更多的事情，来改善包括新加坡人，包括妇女和女孩们的生活。