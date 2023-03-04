李智陞：收紧抽签规定同时灵活处理 预计不会推高组屋转售价

（早报讯）市场担心收紧预购组屋抽签规定会推高转售组屋价，国家发展部长李智陞强调，当局在收紧规定的同时，会灵活处理有正当弃权原因的申请者，转售价不太可能因而上扬。

从8月预购组屋销售活动开始，所有首次购屋者一旦弃权，接下来一年将被视为二次购屋者。

国家发展部长李智陞星期六（3月4日）走访榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋项目接受媒体访问时说，预购组屋申购者因许多不同原因，在获邀挑选单位时选择弃权，这影响了那些有迫切住屋需求的购屋者。

目前，约四成预购组屋申购者在受邀挑选单位时弃权。

李智陞说，当局也理解，一些申购者因情况所逼，有正当的原因放弃挑选单位。这包括，他们能挑选的单位都超出了预算、在申请房子到受邀挑选单位期间，他们的生活情况突然有所改变等。

“我们认为，在收紧抽签规定的同时继续灵活处理申购者的上诉，并理解一些人的确有正当的理由不去挑选单位，这是正确的平衡。至于这会不会推高组屋转售价，我不那么认为。”

他也指出，当局会以精准拿捏（calibrated）的方式落实这项措施，在收紧规定的同时，为有正当原因弃权的买家设安全举措（safety valve）。这有助让有迫切购屋需求的新加坡人，有更高的机会购得自己的房子。