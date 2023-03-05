内政科技局“狩猎”诈骗网站 每天可扫描至少200万网站

（早报讯）自2020年以来，内政科技局推出三种“狩猎”诈骗网站的工具，其中一种可每天扫描至少200万个网站，让当局能够及早发现可疑的诈骗和钓鱼网站，并和不同执法机构合作，屏蔽或撤下这些假网站。

警方公布的2022年全年诈骗和网络犯罪数据中，钓鱼诈骗是所有诈骗类型之首，一共有7097起案件，比2021年的5023起激增超过四成。

内政科技局Q团队署长黄义华博士告诉《联合早报》，当局在2020年底推出能扫描和分析网站的网络域名抢注猎人（Online Cybersquat Hunter，简称OCH）。这个工具通过人工智能和文字及图片分析，扫描任何新注册的可疑网站，例如冒充政府部门的网站等，以提前在这些网站“害人”前，和其他执法机构合作将其屏蔽。

为了进一步加强打击反诈骗的能力，当局在2021年推出能找出已被屏蔽却更换链接“死灰复燃”诈骗网站的工具SYNWEB。去年，当局再推出能进一步审查可疑网站的诈骗网站数码评估工具（Scam-site Indicator Digital Assessment，简称SIDA）。

此外，内政科技局人员在2022年1月的一次试验中找出超过10个本地媒体的假冒者，包括假的《联合早报》和《海峡时报》网站，并屏蔽了这些网站。

当局也正在研发一种能打击充值援交（credit-for-sex）的网络工具。目前，执法者需要到网络上查看广告，非常耗时耗力；但新工具通过搜寻网络广告上的关键词或信息，来探测诈骗信息，提升了执法机构的效率。