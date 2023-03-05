六年前单位失火 八旬老汉仍不改囤积习惯

（早报讯）六年前住家曾发生火患，老汉却改不了爱囤积的习惯，走廊和电梯外的空间都塞了许多物品。有邻居担心火灾隐患，一年内至少五次向市镇会投诉，但老汉被指每次市镇会人员上门没多久，他又故态复萌。

2017年7月29日晚上7时许，海格路第4座组屋11楼的一个三房式单位发生一起大火，一对小兄妹当时在屋内，邻居破门救出五岁男孩，男孩的母亲随后赶到，也冒险冲入单位救出四岁女儿。

当时有邻居反映男屋主，即小兄妹的祖父有收集旧货的习惯。然而，一场大火却改不了他的习惯，他事发后仍持续堆积物品，有邻居就此向市镇会投诉。

《联合早报》记者星期日（3月5日）走访组屋时，正好碰到在走廊外整理杂物的屋主洪赐福（83岁）。

居民担心有易燃物品，存在火灾隐患。（受访者提供）

洪赐福目前跟小儿子同住，媳妇和两个孩子则已搬回娘家。火患发生后，有好心人出钱帮忙装修房子。

驾德士约38年的洪赐福说，他退休后闲来无事就会在组屋附近走走，看到人家丢弃的花盆、碗碟和桶等就会捡回家。“这些物品还能使用，扔了可惜，拿回家搞不好哪一天会用上，也可以送给朋友。”

据记者观察，洪赐福的单位走廊摆放了大鱼缸、一个桶内装了很多碗碟、两个大铁架摆放物品、鸟笼，还有很多盆栽，就连屋内客厅也被挤满物品，只留下一个狭小的走道。

他说，市镇会人员多次上门提醒，他已经清理不必要的物品，但有时看到一些“有用”的物品又会想要拾回家。“我现在已经尽量清理了，走廊也有足够的空间，可以让人安全走过。”

住在隔壁的李碧滢（45岁，行政人员）告诉记者，她去年5月刚搬来，就看到洪赐福把各种物品塞满整个走廊和电梯外的空间，甚至有沙发、桌子和橱柜等大型物件。

“我们只有这个楼梯可以下楼，如果发生火患，这些物品却挡在那里，我们要怎样疏散到楼下？”

除了物品挡道，李碧滢也担心有易燃物品，存在火灾隐患，也有很多花盆也会积水滋生蚊子和其他虫子，存在很多卫生问题，她为此前后至少五次向市镇会投诉。