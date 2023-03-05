奢侈品论遭嘲笑后爆红 少女成包包品牌社群大使

（早报讯）家境一般的17岁少女把本地品牌包当奢侈品遭嘲笑后一夕爆红，不少网民还力挺她当品牌代言人，众人之愿如今成真，少女成为品牌社群大使。

《新明日报》今年1月报道，17岁少女佐伊（Zoe Gabriel）在TikTok上载一则视频，指父亲送她本地品牌Charles & Keith的托特包，让她非常兴奋拍摄短视频分享喜悦，透露这是她人生第一个奢侈品牌包包（luxury bag）。不料，有好些网民留言“酸”她不知道什么才算是奢侈名牌包，认为应该有人点醒少女哪些牌子才称得上。

佐伊得知后隔天就录制视频回击，哽咽道出小时候来自贫困的家庭，爸爸送上一个80元的包包对她来说如何意义非凡，在网上引起众人声援。Charles & Keith品牌过后也邀请了佐伊和父亲与创办人会面吃饭，并送上多个公司产品。

当时的众多力挺留言中，部分留言指出，希望不只是跟创办人吃饭而已，更想看到佐伊能成为品牌代言人。

星期六（3月4日）Charles & Keith就在社交媒体发布宣传照，其中一张显示，佐伊展示该公司配合国际妇女节推出的紫色版本包包。

根据品牌官网资料，这回为包包拍摄宣传照的共有九名女性，包括公司职员、专业模特儿和标上品牌社群大使身份的佐伊。另外，这款包包取得的收益，公司会将其中两成捐给联合国妇女署性别平等运动。