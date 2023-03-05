少女被撞困车底 六客工抬车救人

（早报讯）母亲和女儿回家途中被撞，女儿困车底，所幸获六名客工抬车搭救，妇女感激不尽，事后寻觅好心人并送上谢礼。

这起车祸发生在去年11月1日，妇女林晓丽（41岁，行政人员）与母亲、大女儿和小女儿一起外出享用午餐后，各自步行回家。林晓丽与5岁的小女儿从义顺卉合坊（Junction Nine）步行回家时，发现停车场内发生了涉及两辆车和一辆电单车的车祸，两名行人被撞倒。

根据《海峡时报星期刊》报道，林晓丽的姐姐在现场向她呼救，她立刻赶过去，才发现母亲和大女儿被一辆灰色汽车撞倒，伤势严重，女儿甚至被压在车底。

林晓丽的大女儿当时受困车底。（档案照）

庆幸的是，六名客工伸出援手，齐心协力抬车，林晓丽的大女儿才得以脱困。

事后，林晓丽母亲王金红（64岁）被送往邱德拔医院，15岁大女儿胡凯琳则被送往竹脚妇幼医院。两人目前已康复，案件交由警方调查中。

为感谢当时抬车的客工，林晓丽上个月通过义顺集选区议员黄国光找到了六名好心人，并与他们见面，亲自送上谢礼。

这六名好心人是努尔诺比、埃杜、贾汉吉尔、萨耶姆、贝拉尔及霍比尔，他们也将在来临星期一（3月6日）获新加坡民防部队颁发“社区援救者奖”。

孟加拉客工努尔诺比（25岁）在本地工作约五年。他受访时透露，事发时在义顺停车场周围进行花草修剪。“一辆车开得很快，突然撞上两人，现场有很多血迹，其中一人还被困在轮胎下面。我们担心女孩会死，没想太多就立刻冲过去抬车救人。”

女儿一直没动 妇女吓坏

获知女儿可能会丧命，林晓丽当时吓坏。

“我惊恐万分，地上有大量血迹，母亲当时还清醒，但头破血流。大女儿当时也清醒着，直到几名客工抬起车子，将她拉出来前，她一直都没有动。”

事后，林晓丽拿了两个月的无薪假照顾母亲和大女儿，母亲至今无法抬起手臂，洗澡和穿衣仍有困难。

“那是一段艰难的时期，我要处理所有的家务和三餐，现在已有好转，我妹妹偶尔会过来帮忙。”

林晓丽（右二）的母亲王金红（左二）和大女儿胡凯琳（左一）目前已康复。（海峡时报）

林晓丽也感谢黄国光为她寻找经济支援。

感谢施以援手的公众 林晓丽：驾驶汽车的是孕妇

林晓丽由衷感谢当时在现场帮忙，但至今仍无法寻获的两名公众。

“车祸发生时，他们一直陪着母亲和大女儿。其中一人全程握着女儿的手安抚，另一人则帮忙母亲止血。我由衷感谢你们。”

此外，她也透露，目前仍在尝试向驾驶汽车的女子索赔，对方是当时已怀孕八个月的孕妇。