战胜阴雨天气 高真荣卫冕汇丰女子高球世锦赛冠军

（早报讯）在变幻莫测的天气中，27岁韩国选手高真荣在新加坡举行的汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛发挥稳定。她在星期天（3月5日）的最后一天比赛中成绩是低于标准杆三杆，以低于标准杆17杆的总成绩完赛，连续第二年夺得冠军。她也成为在汇丰世锦赛中首位成功卫冕的球员。

新加坡本周一直下着长命雨，最后一天比赛也不例外。天气在上午时还算友好，期间短暂飘雨，但很快又放晴。就在球员和球迷们都以为比赛可以顺利结束时，圣淘沙高尔夫球俱乐部上空又在下午1时50分左右下起大雨，当时高真荣所在的领先小组刚刚打完第15洞，只差三洞就能完成比赛。

高真荣当时的成绩是低于标准杆17杆，比其他选手领先至少三杆。比赛于下午3时左右恢复，高真荣在最后一洞开球时出现小意外，将球打进了长草区，在观众近距离注视下，她还是顶住压力，将球稳稳送上果岭，引来一片欢呼。最后走上果岭时，高真荣眼眶已经泛红，球场上空也再次落雨，但她还是两杆完成推杆，顺利完赛夺冠。

东京奥运冠军、美国名将内莉·科达（Nelly Korda）夺得亚军，成绩是低于标准杆15杆。日本选手古江彩佳、以及两位美国选手姜孝林（Danielle Kang）和阿利森·科普斯（Allisen Corpuz）并列第三名，总成绩是低于标准杆14杆。