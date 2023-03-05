今年首个大众私宅项目热销 万景轩开售卖出近半单位

（早报讯）今年第一个大众私宅项目万景轩（The Botany at Dairy Farm）在星期六（3月4日）推出首日即售出187个单位，占总单位数的48％。市场人士指出，项目的升值潜力以及地理位置是吸引买家的主要因素。

这个由森联集团（Sim Lian Group）和森联发展（Sim Lian Development）联手发展的项目位于武吉班让的牛乳场径（Dairy Farm Walk），由五栋楼组成，共386个单位，预计2027年底前取得临时入伙证。项目靠近山景地铁站，周围还有新加坡德国人学校（German European School Singapore）。

牛乳场一带新私宅项目万景轩星期六（3月4日）推出首日即售出187个单位，占总单位数的48％。（森联集团提供构想图）

森联集团星期天（5日）发文告说，万景轩首日售出单位的平均价约为每平方英尺2070元。一卧房单位已售罄，两卧房也卖出93％。其中，自住和投资买家均衡，而超过35％的买家来自附近和西部。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说，买家预期政府未来会以更高的地价出售周围用于建造公寓的土地，将给万景轩带来升值潜力。此外，组屋提升者占项目买家总数的52％。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说，根据市区重建局REALIS的数据，万景轩的单位平均价低于截至今年1月大众私宅的平均售价每平方英尺2088元。项目销售超出预期，也反映了市场对大众私宅的积极需求。

合登集团高级研究主管李思德说，一卧房单位热销主要可能因投资者看好附近国际学校的租赁需求，而自住买家主被周围安静的自然环境所吸引。两卧房单位的购买主力则是小家庭买家。

李思德还说，接下来两个月将推出的几个私宅中，纬壹城（One-North）一带的博盛苑（Blossoms by the Park）和美世界地铁站附近的The Reserve Residences，因周围市场需求强劲以及地理位置方便，预计开盘首日可售出超过50％的单位。

黄秀莹则说，市场对万景轩的积极反应，预示大众私宅Lentor Hills Residences可能将在未来几周推出。