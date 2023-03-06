星期一值得关注的股票

（早报讯）美国股市在上星期五（3月3日）揣测联邦储备局不会把利率提高超过顶限，美股三大指标都以上涨超过1%收盘。

道琼斯工商指数起1.17%、标准普尔500指数上扬1.61%，而纳斯达克指数升幅最大，达1.97%。

不过，中国总理李克强星期天（5日）在全国人大会议开幕宣读任内最后一份政府工作报告时公布，2023年中国经济增长目标为5%，比市场预期低。这项公布对近期中国股市和亚洲股市回弹势头是否能持续产生疑虑。

亚太股市星期一（6日）开盘普遍上扬，东京股市上升0.81%，首尔和悉尼股市分别起0.8%和0.56%。

市场担心利率动向以及我国经济数据疲弱导致过去一周的本地股市频频滑落，海峡时报指数上个星期共损失了1.53%。

新加坡海峡时报指数上星期五（3日）收报3232.02点，全日跌2.88点或0.09％。

以下是星期一可关注的股票：

*吉宝企业开市前宣布，吉宝置业和旗下全资子公司，Double Peak Holdings Limited将脱售在Greenfield Development全部的股权。脱售价约7560万元，并分三期付款，因此须要经过完成交易后调整。

*凯利板上市的高鸿（KOP）集团，盘前公布已经完成对英国Charlton House Hotel and Spa的收购。收购的内容包括酒店的营运、私人会员健康和健身俱乐部、美容水疗、餐厅、会议室和婚宴场地。

*在新加坡交易所观察名单中的USP集团（USP Group）星期五闭市后公布最新业绩报告，截至去年底，集团近九个月净利大幅下滑53.3％至101万元，营收下滑2.7％至300万元，这主要由于船舶设备以及科技与精密设备的销售额减少。集团每股盈利从2.37分下降至1.07分。

*宝德新加坡（Boustead Singapore）星期五晚上透露，公司已获得宝德项目（Boustead Projects）的83.58％股权。宝德新加坡献议以每股0.95元收购子公司宝德项目，并将它私有化。宝德新加坡和宝德项目星期五股价均持平，分别报0.875元和0.95元。