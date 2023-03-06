东海岸路发生车祸 妇女被汽车撞倒受伤送院

（早报讯）东海岸路星期一（3月6日）早上发生车祸，42岁妇女在过马路时被一辆多用途轿车（MPV）撞倒，受伤送院。驾驶轿车的32岁男子正在协助警方调查。

这起车祸发生在星期一约早上9时，地点在东海岸路，靠近实乞纳路的巴士站附近。

《联合早报》记者早上9时30分抵达现场时，发现一名妇女倒在路上，一名相信是轿车驾驶员的男子，以及两名女子则已在现场为她提供救治。

涉及车祸的是一辆黑色丰田轿车，车子的挡风镜右侧有明显凹陷，出现蜘蛛网状裂痕，相信是与伤者头部撞击下导致的。

据观察，事发地点距离东海岸路和实乞纳路交界处的红绿灯约有100米，受伤妇女相信是在过马路时，意外被汽车撞倒。

蔡姓居民（52岁）告诉《联合早报》，妇女穿着类似餐厅员工的制服，相信是在上班的路上发生车祸。“涉事的驾驶员事后也赶快下车，跟两名女子一起上前查看妇女的情况，关心她的伤势。”

周国胜（83岁，退休人士）车祸发生时在附近吃早餐，看见附近发生车祸，便上前看是否需要协助。

他受访时说，“我看见一名约50多岁的妇女倒在路上，流了很多血，但似乎还有意识。”

救护车很快就抵达现场展开救援，妇女随后被送上救护车，赶往医院治疗。交通则在早上10时许恢复顺畅。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警方在当天早上9时许接获通报，指上述地点发生车祸。车祸涉及一辆汽车和一名行人。

一名42岁女子在清醒的情况下被送院治疗，32岁男驾驶员则在协助警方调查。

民防部队受询时说，民防人员赶到后将一人送往樟宜综合医院。

案件目前仍在调查中。