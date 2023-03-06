【国会】马来租赁组屋家庭支援计划将扩大覆盖范围

（早报讯）为马来租赁组屋家庭提供支援的“烛光计划”（Project DIAN）已经与试验阶段三座租赁组屋七成的支援对象接触，接下来计划的覆盖范围会扩大，触及的家庭将从约250户增加至超过750户。

协助管理回教事务的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期一（3月6日）在国会拨款委员会发言，汇报马来回教事务最新进展时也指出，烛光计划已经取得一定成功。当局相信它会给一些家庭的生活带来实在的影响。

目前，烛光计划在勿洛、芽笼士乃和惹兰勿刹市镇的三座租赁组屋推行。今年较迟时候，这三个市镇将各有一座新的租赁组屋加入，而蔡厝港、裕廊和淡滨尼也会各有一座组屋参加。

当局2021年12月推出烛光计划，加强对马来租赁组屋家庭的支援力度，着重于帮助独居老人、有成年孩子的中年父母或多代家庭，以及有年幼子女的年轻家庭。

其中以年轻家庭为主要对象，这些家庭平均有三个孩子，年龄介于四岁至11岁。孟理齐透露，当局在家访时注意到这些家庭当中，有一部分孩童出现发育迟缓的现象，或没有定期上学前班。

为了对这一群体提供更有针对的帮助，当局也在去年10月启动“烛光大使”计划，为有三岁至六岁孩童的家庭提供居家支援。目前已经有30名大使接受培训。

这些大使每两周上门和这些孩童一起阅读，以及进行感官活动和角色扮演，帮助他们发展认知和社交技能。大使也会邀请年轻父母一同参与活动，提高他们教育幼年孩童的信心。